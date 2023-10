Overtourism? Ach was! Eine Ruheoase über Hallstatt

Menschenschlangen und Berge von Souvenirkitsch? Selfie-Stick-Influencer, die sich aufdringlich selbst inszenieren? Genervte Einheimische? Ja, dieses Hallstatt gibt es. Es existiert aber auch ein Hallstatt abseits des Massentourismus. Man braucht nur die Wanderschuhe zu schnüren und den Schneidkogel anzuvisieren. Dort ist von „Overtourism“ keine Spur. Das Dachsteinpanorama vom originellen Steinherz am Gipfel kann man in aller Ruhe genießen. Ebenso den Tiefblick: Wie ein Fjord aus dunkler Tinte schlängelt sich der Hallstätter See dahin. Und nach der Schneidkogel-Wanderung?