„Autofahrer sind hier schon Bürger zweiter Klasse“

Nach dem „Krone“-Bericht, dass in der Bernardgasse in Neubau künftig 145 Parkplätze wegfallen, gibt es jetzt auch bei den Autofahrern in der Josefstadt mächtigen Ärger. Klimafitte Straßen und mehrere Baustellen haben im flächenmäßig kleinsten Bezirk der Stadt dafür gesorgt, dass die Stellplätze für Autos ziemlich rar geworden sind.