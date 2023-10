145 Parkplätze weg! Nur noch teure Tiefgaragen

Neubau ist einer der am dichtesten besiedelten Bezirke der Stadt mit einem der niedrigsten Grünanteile. Bereits seit einiger Zeit wird dort daher an mehr Grünraum und Begegnungszonen gearbeitet. Parkraum für Autos? Fehlanzeige! Auch in der 550 Meter langen Bernardgasse bleibt jetzt kein Stein mehr auf dem anderen - wir berichteten. Die enge Gasse wird zur Wohnstraße. 145 Parkplätze fallen weg. Der Abschnitt von der Wimbergergasse bis zum Gürtel wird sogar gänzlich frei von Autoverkehr.