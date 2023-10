Zoff bei Red Bull? Jetzt spricht Max Verstappen

Perez will bleiben

Der schwer in der Kritik stehende Pérez betrieb eifrig Krisen-PR in eigener Sache. Nein, er denke nicht ans baldige Aufhören, wie es einige Experten schon verkündeten, sagte der 33-Jährige in Texas. Vielmehr wolle er seinen bis Ende 2024 laufenden Vertrag „zu 100 Prozent“ erfüllen und danach auch noch weiterfahren. Die Frage ist nur, ob sie das bei Red Bull noch genauso sehen.