Wie geheim ist unser geheimes Wahlrecht?

Das österreichische Wahlrecht ist allgemein, frei und geheim. Aber ob das bei jeder Wahl und in allen Wahllokalen so ist, darf nach einem Strafprozess am Landesgericht Klagenfurt bezweifelt werden. Zwei Wahlvertrauenspersonen wurden verurteilt - auffallend ist, dass die Politik offiziell dazu schweigt!