Rosaroter Kreuzstich mischt Baustellen auf

Mehrere Baustellen zur Auswahl

Drei Baustellen stehen zur Auswahl, eine ist nahe dem Kongresshaus, einem Herzstück der Kaiserstadt. „Ich bin schon gespannt, welcher Satz es schaffen wird“, sagt Cibulka, die bei einem Workshop in Ebensee explizit 100 Schülerinnen und Schüler der Modeschule aufforderte, Vorschläge einzusenden. Zugleich werden in allen 23 Gemeinden der Kulturhauptstadt Karten verteilt, darauf kann jeder seinen Vorschlag kundtun und bis 15. November an die Kulturhauptstadt schicken.