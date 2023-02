Fassade der Kunstuni wird mit rosa Tüll bestickt

In mehreren Ländern

Mittlerweile hat sie mit ihrer Großraum-Stickerei schon Netze auf 27 Baustellen und Baugerüsten aufgepimpt. Der feministische Aktionismus ist längst über die Grenzen Österreichs hinausgewachsen, hat schon in Deutschland, Slowenien, Marokko und sogar in den USA für Gesprächsstoff gesorgt.