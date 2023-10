Sportfachhändler als Trainer für mehr Sicherheit

Der Bergsport ist in Tirol von besonderer Bedeutung – und mit ihm der Sportfachhandel. Aktuell gibt es in Tirol laut Wirtschaftskammer an die 700 Sportgeschäfte, rund viermal so viele wie im Rest Österreichs. Mit einem Jahresumsatz von rund 840 Millionen Euro und bis zu 4000 Beschäftigen in Spitzenzeiten gehört der Sportfachhandel in Tirol zu den relevanten Wirtschaftsmotoren. Sprecherin Katrin Brugger zieht für die heurige Sommersaison eine positive Bilanz: „Gerade bei den Themen E-Bike und Wandern spüren wir, dass sowohl Gäste als auch Einheimische immer mehr auf hochwertige Ausrüstung setzen.“