Jugendliche attackieren Mutter und Tochter (16)

Was genau in der Wohnung in der Zieglergasse am Mittwoch gegen 14.30 Uhr passiert ist, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger traf in der Wohnung jedenfalls das Mutter-Tochter-Gespann auf die Freundin der 16-Jährigen sowie deren Mutter. Des Weiteren befanden sich drei Jugendliche - es handelt sich um Syrer und Iraker im Alter von 15, 18 und 19 Jahren - in den Räumlichkeiten. Einer davon bedrohte die 16-Jährige plötzlich mit dem Messer, ein anderer schlug der 33-Jährigen ins Gesicht. Anschließend flüchteten alle drei aus der Wohnung.