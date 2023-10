So soll der Bahnsteig für Schnellzüge fit werden

Seit Jahren wird gefordert, dass auch Railjets am Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See halten können. Laut ÖBB sei der Bahnsteig aber dafür um 100 Meter zu kurz. Deshalb will jetzt Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig die Initiative ergreifen. Er kündigt an, dass das Land Kärnten dazu bereit wäre, die Kosten für die Bahnsteigverlängerung von 220 auf 320 Meter zu übernehmen.