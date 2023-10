Preisk(r)ampf auf den steirischen Skipisten

Das Ski-Opening in Schladming mit Superstar Robbie Williams, die zauberhaften Adventmärkte von Graz bis Mariazell, die magische Lichtershow Lumagica am Murhof, der spektakuläre Nightrace-Doppelpack auf der Planai oder die Skiflug-WM am Kulm - der weiß-grüne Winter ist mit Höhepunkten vollgepackt wie wohl noch nie. Dementsprechend optimistisch blicken die Verantwortlichen auch der kalten Jahreszeit entgegen.