Große Nachfrage! Dabei wird Skifahren immer teuer

Die 14 Seilbahnen sind eine Säule des Tourismus in Kärnten, acht haben ihren Betrieb noch offen. Spätestens am 1. November ist Schluss. 1,1 Millionen Gäste konnte man begrüßen, 187 Tage hatten die Seilbahnen offen. Dabei war die Witterung so schlecht wie selten zuvor. Die Petzen musste den Betrieb abbrechen, auch sonst gab es jede Menge Schließtage. „Wir stillen die immer stärker werdende Sehnsucht nach den Bergen auch in der für das Tourismusland Kärnten so wichtigen Vor- und Nachsaison“, zog Stefanie Hopfgartner, kaufmännische Geschäftsführerin der Bergbahnen Goldeck eine positive Sommerbilanz.