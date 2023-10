Forscher identifizierten den wohl dunkelsten Fluss

„Eigentlich Dschungeltee“

Zudem überschwemme der Fluss in der Regenzeit den Wald. Das Wasser stehe in diesem Fall oft wochenlang hüfthoch auf dem Waldboden und fließe nur sehr langsam ab. Dabei reichere sich das Wasser mit organischen Stoffen an. „Der Ruki ist eigentlich Dschungeltee“, sagte ETH-Forscher Travis Drake. Die ETH Zürich leitete das internationale Forschungsteam, das untersuchte, warum der Fluss so schwarz ist. Dabei handelt es sich um die erste Studie über den Dschungelstrom.