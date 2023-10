Dürre: Schiffsverkehr am Amazonas eingeschränkt

Alarmzustand für gesamte Region ausgerufen

Infolge dieses verstärkten Effekts von El Niño haben die Wasserstände in Flüssen und Seen im gesamten Amazonasbecken beispiellose Tiefststände erreicht, was dazu führte, dass vor zwei Wochen für die gesamte Region der Ausnahmezustand ausgerufen wurde.