„Code Orange“: Österreich erhöht Terrorwarnstufe

Das Hamas-Massaker in Israel und die Ermordung schwedischer Fußballfans durch einen IS-Fanatiker in Brüssel - der Terror ist in Europa zurück. Jetzt blinkt auch bei uns die Warnampel orange. Das ist die zweithöchste Gefahrenlage! Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) betont im „Krone“-Interview: „Wir müssen auf der Hut sein.“