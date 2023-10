Nur Zuschauer? Italien muss schon wieder zittern

Die Ukraine hat nun 13 Punkte. Italien steht bei zehn Zählern, hat aber am 17. November gegen Nordmazedonien eine zusätzliche Partie vor dem Showdown am letzten Spieltag. Vier Zähler sind notwendig, um Gruppensieger England zur EM 2024 nach Deutschland zu folgen. „Wir müssen eine noch bessere Einstellung an den Tag legen“, forderte Spalletti. Im Misserfolgsfall bliebe zwar im März 2024 der Umweg über das Play-off-Turnier der Nations League, doch in einer solchen Drucksituation scheiterte Italien bereits vor der WM 2022. Auch die WM 2018 hatte die stolze Fußballnation verpasst.