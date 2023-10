„Muttermilch“: Bellingham kann sich nicht halten

Die Stimmung war ohnehin gelöst, Bellingham hatte auf dem Platz wieder einmal abgeliefert. Da passte die lockere Zunge von Zola, als Aktiver unter anderem sieben Jahre als Zangler bei Chelsea aktiv, bestens in die launige Gesprächssituation. Er müsse einmal eines klarstellen, setzte er an, um Bellignhams Leistungen richtig einzuordnen und zu huldigen: „Ich muss lachen, denn als ich 20 Jahre alt war (so alt wie Bellingham jetzt, Anm.), habe ich noch die Muttermilch getrunken.“ Und das Gelächter brach los. Bellingham konnte gerade noch ein ungläubiges „Mit 20?“ stammeln, ehe er wieder vom Lachanfall erstickt wurde. „Nein, ich meine das natürlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes ...“, relativierte Zola kichernd.