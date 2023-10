Gemeinderat aufgelöst - Neuwahlen in Karrösten

„Zusammenarbeit mit Singer nicht vorstellbar“

Singer legte daraufhin ihr Amt nieder, ließ aber keinen Zweifel daran, dass sie ihr Mandat als Gemeinderätin weiterhin behalten will. Vizebürgermeister Daniel Schöpf führte die Amtsgeschäfte weiter. „Da eine Zusammenarbeit mit Petra Singer auch in einer Funktion als Gemeinderätin für uns nicht mehr vorstellbar ist, wird sich der Gemeinderat in einer Sitzung am 16. Oktober 2023 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auflösen“, hieß es in einer Postwurfsendung an alle Karröster Haushalte. Gesagt, getan! Seit Montag, 20.12 Uhr, steht die Gemeinde Karrösten ohne politische Führung da, die Selbstauflösung wurde einstimmig beschlossen. Ein von der Landesregierung entsandter Amtsverwalter wird die Dorfgeschicke bis zur Wahl leiten.