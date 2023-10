Iron Dome bewahrt Scholz-Delegation vor Einschlag

Netanyahu zieht Holocaust-Vergleich

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz verglich Netanyahu die Hamas-Anschläge mit dem Holocaust. Er wählte als Beispiel das Massaker von Babyn Jar. In der engen Schlucht von Babyn Jar am früheren Stadtrand von Kiew erschossen die Nationalsozialisten am 29./30. September 1941 mehr als 33.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder.