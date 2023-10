Pro-Palästina-Demo in Innsbruck, SPÖ für Verbot

LHStv. Georg Dornauer will Demo unterbinden

Überhaupt kein Verständnis für die Demo hat jedenfalls Dornauer. „Ich spreche mich klar gegen jede Aktivitäten oder gar öffentliche Demonstrationen aus, in denen zur Auslöschung des Staates Israel aufgerufen wird. So etwas kommt in Anbetracht der jüngsten Gräueltaten nicht infrage“, ließ der Landeshauptmannstellvertreter wissen.