Deutscher Kanzler verläuft sich auf rotem Teppich

War er da in Gedanken schon bei seinem für Mittwoch geplanten Besuch in Israel? Inmitten der zahlreichen globalen Krisen sorgte der deutsche Kanzler Olaf Scholz beim Westbalkan-Gipfel im albanischen Tirana für Lacher (siehe Video unten) - er verlor offenbar am roten Teppich die Orientierung und kam dabei vom Weg ab.