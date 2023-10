Hausärztin neue Obfrau der Wiener Ärztekammer

Die bisherige Vize-Obfrau der Kurie der niedergelassenen Ärzte in Wien, Naghme Kamaleyan-Schmied, ist am Montag in einer Kuriensitzung zur neuen Obfrau gewählt worden. Sie folgt Erik Randall Huber nach, der im Zuge der Querelen in der Kurie seinen Rückzug verkündet hatte.