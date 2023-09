Wiener Ärztekammer sitzt auf einem Goldschatz

Die Beletage in der Weihburggasse 10-12, wo sich die Chefbüros der Wiener Ärztekammer befinden, bietet einen hübschen Blick auf den Franziskanerplatz aus rund 13,4 Meter Höhe - also so hoch, wie die Golddukaten im „Wohlfahrtsfonds“ der Kammer aufeinandergestapelt wären.