Wiens Ärztekammer-Vize Huber reicht Rücktritt ein

„Schäme mich, mit Steinhart im Präsidium zu sitzen“

Gebessert hat sich seither nichts. Der Kurie sind durch die Querelen zwischen Präsident Steinhart und Vize Huber die Hände gebunden. Jetzt zieht Huber einen Schlussstrich. „Ich habe Freitagmorgen schriftlich meinen Rücktritt bekannt gegeben“, so Huber gegenüber der „Krone“. Und er ergänzt: „Ich übernehme Verantwortung. Die Ärzte müssen wieder zur Ruhe kommen. Wir müssen gemeinsam an einem Gesundheitssytem für die Zukunft arbeiten. Das ist so nicht möglich.“ Huber geht zum Abschied mit seinem Präsidenten und dessen Vorgänger Thomas Szekeres hart ins Gericht. Huber: „In der Ärztekammer geht es derzeit wenig um Inhalte und mehr um den Machterhalt. Ich wollte sie ein bisschen ehrlicher, transparenter und sparsamer machen. Eines Tages wird sie das hoffentlich sein. Nur nicht mit diesen Personen an der Spitze. Ich schäme mich, mit Steinhart im Präsidium zu sitzen.“