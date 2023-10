Wiener löste Lawine aus und gefährdet eigenen Sohn

Es herrschte Lawinenwarnstufe vier - trotzdem soll ein Skifahrer mit seinem 13-jährigen Sohn in einen steilen Hang gefahren sein. Löste so unglaubliche Schneemassen auf der Schmittenhöhe in Zell am See: Die Lawine war 300 Meter breit und 800 Meter lang. Er leugnete das bis zuletzt und legte volle Berufung ein. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.