Acht Millionen Euro für Projekt zur Herzgesundheit

Schlaganfallrisiko senken

Die Forscher der Klinik haben eine Screening- und Behandlungsstrategie entwickelt, die auf digitalen Technologien basiert. Mithilfe von Smartphones soll es so künftig möglich sein, Vorhofflimmern frühzeitig zu erkennen. So sinkt das Risiko, dass Patienten an Schlaganfällen erkranken.