Szenario: Busunfall mit mehreren Schwerverletzten

Nach Bergung Übergabe an Rettung

Waren die Verletzten aus dem Tunnel geborgen, wurden sie an die Rettung übergeben. Diese musste zunächst einen Platz suchen, der garantiert von Rauch frei blieb und das eigene Personal nicht gefährdete. Dazu Bezirksrettungskommandant Andreas Schiestl: „Unser Einsatzleiter legte diesen Platz in einer Wiese auf bzw. neben dem Tunnel fest, so war eine Zufahrt bis zum Einsatzort über den Radweg gewährleistet. Im Tunnel konnten wir uns aufgrund der Rauchentwicklung nicht aufhalten.“