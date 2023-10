Wo Freiheitsrecht bei Demos endet

Und überhaupt sollte sich unsere wehrhafte Demokratie massiv dagegen zur Wehr setzen, dass Konflikte aus den Herkunftsländern der Migranten in unser Land importiert werden. Deswegen hat etwa der Streit zwischen Türken und Kurden bei uns nichts zu suchen, genauso wenig wie türkische Wahlkämpfe. Und natürlich darf es auch keinerlei Aktivität von Hamas und Hisbollah oder anderen Terrorgruppen in Österreich geben. Wer bei uns leben will, hat sich zu integrieren und die Konflikte seines Herkunftslandes hinter sich zu lassen!