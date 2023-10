Amanda Knox muss erneut vor italienisches Gericht

Die US-Bürgerin Amanda Knox, die 2015 endgültig vom Vorwurf des Mordes an der britischen Austauschstudentin Meredith Kercher freigesprochen wurde, muss erneut in Italien vor Gericht. Das Oberste Gericht in Rom hat einem Einspruch von Knox‘ Verteidigung gegen die Verurteilung ihrer Mandantin zu einer dreijährigen Strafe wegen Verleumdung stattgegeben. Die neue Verhandlung wird vor einem Berufungsgericht in Florenz stattfinden.