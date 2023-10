Was die Arbeit im Wald so gefährlich macht

Von Stämmen eingeklemmt, von Ästen getroffen, im Steilhang abgestürzt - immer wieder berichten wir von teils schweren, manchmal sogar tödlichen Forstunfällen, die sich in den Wäldern in Tirol und dem Rest Österreichs ereignen. Ist die Arbeit im Holz wirklich so risikobehaftet? „Ja“, sagt Georg Astner, Abteilungsvorstand für Forstwirtschaft an der Landwirtschaftlichen Lehranstalt in Rotholz (Tiroler Bezirk Schwaz), „die Arbeit ist gefährlicher als die in anderen Tätigkeitsfeldern.“