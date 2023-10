Vanessa Mai stellt erotisches Schneider-Foto nach

Mai liegt im Badeanzug auf ihrem Mann und scheint kurz davor zu sein, ihn zu küssen. Genauso wie einst Romy Schneider ihren Filmpartner Alain Delon in dem erotischen Kultthriller „Der Swimmingpool“. Die Verbindung stellte die Schlager-Ikone selbst her, denn in ihrem Post findet sich das legendäre Foto von Delon und Schneider an zweiter Stelle.