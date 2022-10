Vanessa Mai erlitt wegen Bohlen Zusammenbruch

In der nächsten Woche erscheint Vanessa Mais Buch „I do it Mai Way“. Darin schreibt die Schlagersängerin nicht nur über „toxische“ Vergleiche mit Helene Fischer, sondern rechnet auch mit den Schattenseiten des Showbusiness ab. Vor allem die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen bei „Deutschland sucht den Superstar“ hat die 30-Jährige teilweise in keiner guten Erinnerung.