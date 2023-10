7 Tote bei Unfall mit Schlepperfahrzeug in Bayern

Der Unfall eines mutmaßlichen Schlepperfahrzeugs ereignete in den frühen Morgenstunden am Freitag auf Höhe der Anschlussstelle Waldkraiburg/Ampfing, wie die Polizei mitteilte. Die Zahl der Toten sei ein „jetziger Stand“ - in dem Kleintransporter sollen sich mehr als 20 Personen befunden haben. Ob Kinder unter den Todesopfern sind, ist momentan ebenso unklar. Alle weiteren Insassen wurden laut Informationen der „Bild“ leicht bis schwer verletzt und in ein Spital gebracht.