EU größter Geldgeber, hat aber kaum Einfluss

Sogenannte Märtyrerzahlungen, die die palästinensischen Behörden den Familien von jenen, die bei Gewalttaten gegen Israelis getötet wurden, zahlen; besondere Stipendien für Palästinenser in israelischen Gefängnissen, auch wenn die Häftlinge wegen terroristischer Handlungen gegen jüdische Ziele hinter Gittern sitzen; antisemitische und hasserfüllte Schulbücher in palästinensischen Klassen - all dies prangerte das EU-Parlament im vergangenen Juli an. Das Hohe Haus in Brüssel forderte die EU-Kommission auf, bei den europäischen Zahlungen an die Palästinenser genauer hinzuschauen und exakt zu prüfen, wohin das Geld fließt.