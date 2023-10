Gedenkfeier in Wien für Opfer des Hamas-Terrors

Mittwochabend startete die Gedenkveranstaltung am Wiener Ballhausplatz für die israelischen Opfer des Hamas-Terrors unter dem Motto „Stand with Israel“. „Wir stehen in diesen schweren Zeiten an Israels Seite“, erklärte Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Rahmen der Veranstaltung, die Sie oben im Livestream verfolgen können.