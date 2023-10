Hakenkreuz-Asylwerber nahm das Urteil sofort an

Wieder raus aus der Haft - das Urteil des Geschworenensenats in Ried über einen Asylwerber, der so gerne seine Hakenkreuze herzeigte, die er auf den Knien eintätowiert hatte, nahm der Angeklagte sofort an. Doch noch ist nichts fix, weil die Staatsanwaltschaft überlegt noch, ob sie in Berufung geht. Eine mildere Strafe ist damit nicht mehr möglich.