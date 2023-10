Weltstars vereint: Kickt Messi bald mit Ronaldo?

Zwar läuft Messis Vertrag bei Inter Miami noch bis 2025, da der Klub jedoch die Play-offs verpasst hatte, ist seine Saison bereits zu Ende. Folglich könnte sich der Stürmer einige Monate in Saudi-Arabien fit halten, ehe es für ihn zurück nach Florida geht. Messi wäre keineswegs der erste Starspieler, der von dieser Idee Gebrauch macht. So wechselte Thierry Henry (Red Bull New York) 2012 für ein Kurz-Comeback zu Arsenal und auch Miami-Besitzer David Beckham verließ LA Galaxy in der Winterpause 2008/09 für einen Besuch bei der AC Milan.