Cristiano Ronaldo nennt Zeitpunkt für Karriereende

„Ronaldo will an der WM 2026 teilnehmen und danach aus dem Fußballgeschäft zurücktreten“, wird Al-Harbi in einem Artikel der spanischen Plattform „Sport“ zitiert. Der 201-fache Nationalteamspieler wäre beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko stolze 41 Jahre alt, es wäre wohl seine letzte Chance auf den WM-Pokal - sofern er es überhaupt in den Kader schafft.