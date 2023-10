Sensations-Wechsel von Messi: Das spricht dagegen!

Rückkehr unwahrscheinlich

Doch die Barcelona-Fans müssen die Träume wohl begraben: Wie das Portal „The Athletic“ verkündet, will der 36-Jährige nicht wieder umziehen. Seine Familie fühlt sich in den USA pudelwohl, außerdem gehen seine Kids in Florida in die Schule. Ob sich Barcelona eine Rückholaktion überhaupt leisten könnte, ist zudem äußerst fraglich.