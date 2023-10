FC Sevilla präsentiert neuen Cheftrainer

Bei der Weltmeisterschaft in Katar war für die La Celeste aber schon nach der Gruppenphase Schluss. Sevilla hatte sich am Sonntagabend von Mendilibar getrennt und damit auf den unbefriedigenden Saisonstart in der spanischen Liga reagiert. Unter Mendilibar gab es in dieser Saison zwei Siege, fünf Unentschieden und vier Niederlagen. In LaLiga stehen die Blanquirrojo damit nur auf Rang 14.