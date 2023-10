Kasberg verhandelt Rückkehr in Skigebiete-Verbund

Es wird verhandelt

Doch der Kasberg will in dieses System zurück, zumindest in die Snow&Fun-Gruppe, in der aktuell Hochficht, Hinterstoder, Wurzeralm, Feuerkogel, Dachstein West und Krippenstein vertreten sind. Hier läuft der Vorverkauf bis zum 31. Oktober, danach steigt der Saisonkarten-Preis von aktuell 599 auf 748 Euro für Erwachsene. Am Dienstag trafen sich Vertreter der neuen Kasberg-Bahnen mit Snow&Fun-Geschäftsführern, um über eine Wiederaufnahme in den Skigebiete-Verbund zu verhandeln.