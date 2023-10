40.000 Euro Schmerzengeld für toten Sohn gefordert

Mit gerade einmal 16 Jahren fand das Leben von Max (Name geändert) ein jähes Ende. Wie ausführlich berichtet, wurde der junge Tiroler vor mittlerweile drei Jahren von seiner Mutter tot in seinem eigenen Bett gefunden, nachdem er am Abend davor in einer Innsbrucker Wohnung mit anderen Jugendlichen eine Drogenparty gefeiert hatte. Als offizielle Todesursache wurde zwar akute Lungenembolie festgestellt, die Eltern von Max und deren Anwalt Markus Abwerzger sind aber überzeugt, dass der Bub aufgrund des übermäßigen Drogenkonsums verstorben ist.