Post baut aus: Zeitung & Paket schneller vor Ort

Weitere Postbasis in Kärnten

Eine moderne Postbasis soll auch in Unterkärnten entstehen. „Derzeit planen wir eine weitere neue Postbasis – und zwar in Wolfsberg. Wir wollen die dortige alte Zustellbasis erneuern und suchen gerade nach einem passenden Grundstück, oder eben nach einer bestehenden Immobilie. Spätestens im ersten Halbjahr 2025 möchten wir dort in Betrieb gehen.“