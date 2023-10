FC Arsenal plant Mega-Tauschgeschäft im Winter

Ob es Arsenal wert ist, so tief in die Tasche zu greifen? Immerhin konnte der 24-Jährige in acht Liga-Spielen in der laufenden Saison sechs Treffer erzielen. Eine Überlegung wäre es auf jeden Fall wert, Arsenal- wie Napoli-Fans dürfen gespannt in Richtung Jänner blicken ...