Gaza-Abriegelung verstößt gegen Völkerrecht

Die Vereinten Nationen üben heftige Kritik an der vollständigen Abriegelung des Gaza-Streifens durch Israel. Es sei unter dem humanitären Völkerrecht verboten, Menschen das vorzuenthalten, was sie zum Überleben brauchen, teilte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, am Dienstag in Genf mit.