Netanyahu: Luftangriffe waren erst „der Anfang“

Herzog zieht Vergleich zum Holocaust

Der israelische Präsident Isaac Herzog richtete ebenfalls emotionale Worte an die Bevölkerung. Er behauptete, dass seit dem Holocaust nicht mehr so viele Juden an einem Tag getötet wurden wie bei den Terrorattacken der Hamas am Samstag. „Seit dem Holocaust haben wir nicht mehr erlebt, wie jüdische Frauen und Kinder, Großeltern - sogar Holocaustüberlebende - in Lastwagen gepfercht und in die Gefangenschaft gebracht wurden“, sagte er am Montagabend nach Angaben seines Sprechers.