„Der Gazastreifen ist ein Druckkochtopf“

Die palästinensische Terrororganisation Hamas habe mit ihrem Schlag gegen Israel mehr erreicht als sie eigentlich geplant hatte. Die Bevölkerung des von Palästinensern bewohnten Gazastreifens werde dafür einen hohen Blutzoll zahlen. Die „Krone“ hat mit Oberst Berthold Sandtner, Forscher am Institut für Höhere Militärische Führung an der Landesverteidigungsakademie in Wien, die Lage analysiert.