„Israel hat eigene Fähigkeiten überschätzt“

Hinweise gäbe es immer: „Man kann ja nicht so etwas organisieren, ohne miteinander zu sprechen“, so Sicherheitsexperte Jeremy Stöhs vom Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies (ACIPSS) im krone.tv-Interview mit Jana Pasching. Die Hamas habe es aber geschafft, hier wirklich eine unglaublich hohe Effektivität, eine Geheimhaltung für ihre eigene Planung aufrechtzuerhalten.