46 Hunde und 4 Katzen an Bord

75 Lastwagen, Busse und Kleintransporte wurden von der Polizei unter die Lupe genommen. Die Beamten stellten dabei 339 Mängel fest. Durchgeführt wurden die Kontrollen auf der A 4, bei der Ein- und Ausreise in Nickelsdorf, sowie in der Prüfhalle in Rudersdorf - gemeinsam mit Technikern der Asfinag und dem Land. Am Ende standen 366 Anzeigen im Bereich Schwerverkehr sowie 614 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen zu Buche.