Popa Chubby: Liebevolle Urgewalt des Blues-Rock

Vor Richard war nichts

In dieser Umgebung lernte Horowitz nicht nur nachhaltig fürs Leben, sondern verliebte sich auch in Musik. Mit 13 setzte er sich erstmals hinters Schlagzeug, aber als ihn die Rolling Stones in seinen Bann zogen, griff er drei Jahre später zur Gitarre. Mit 16 sind viele Gitarristen heute bereits fertig ausgebildete Wunderkinder, für den jungen Horowitz ging die Reise da erst so richtig los. Er entdeckte einerseits Jimi Hendrix und Cream für sich, andererseits aber auch Little Richard, den wahren König des Rock’n’Roll. „Erinnere dich an den Beat zu seinem Song ,Rip It Up‘“, kommt der sympathische Koloss im „Krone“-Gespräch ins Schwärmen, „er hat den Rock’n’Roll erfunden. Ohne Little Richard gäbe es keinen Jerry Lee Lewis und auch nicht Led Zeppelin. Von ihm haben wir im Endeffekt alle gelernt.“